Kodak wprowadza kryptowalutę dla fotografów. Czy nowe rozwiązania pozwolą firmie wyjść z dołka?

Kodak ogłosił wprowadzenie na rynek usługi KodakOne, która będzie adresowana do wszystkich fotografów chcących zarabiać na swoich pracach i jednocześnie pragnących uniknąć bezprawnego wykorzystywania przez inne podmioty. Transakcje w ramach tej usługi będą wykonywane w pierwszej „fotograficznej” kryptowalucie – KodakCoin. Wygląda na to, że kultowa firma chce zarobić na panującej ostatnio modzie na tego typu środki płatnicze. Przez wielu komentatorów ze świata biznesu ten ruch został nazwany desperackim i według nich ma stanowić ostatnią deskę ratunku wciąż tracącego przychodu producenta.

Posunięcie to jednak ja na razie przyniosło korzyści, gdyż nastąpił gwałtowny wzrost cen akcji Kodaka z 3 USD do 7 USD. KodakOne ma działać w systemie blockchain i gwarantować bezpieczeństwo transakcji pomiędzy fotografami a podmiotami kupującymi ich prace. Według zapewnień usługodawcy zapłata za udostępnienie zdjęcia będzie następowała natychmiast. Korzystać z niej będą mogli zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. W KodakOne będzie można publikować nowe i stare zdjęcia. Jednocześnie platforma będzie oferowała ciągły monitoring wykorzystania obrazów – w sytuacji, gdy dojdzie do niezgodnego z licencją użycia fotografii, będzie możliwe ściągnięcie należności licencyjnej.