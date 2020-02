Kolaże, które tchną nowe życie w stare zdjęcia - zobacz prace Hollie Chastain

Hollie Chastain wykorzystuje znalezione fotografie i wykonuje przy ich pomocy oryginalne kolaże - Jej wycinanki połączone z notatkami czy kartkami z zeszytów budują z odzyskanych skrawków nowe narracje. Zobacz jej bardzo interesujące prace i poznaj okoliczności ich powstawania.



Pochodząca z Tennessee Hollie Chastain jest ilustratorką, ale bardzo chętnie sięga po medium fotografii. Wynajduje stare zdjęcia i notatniki, aby łączyć je w zupełnie nowej formie. Na jej prace składają się wycinki ze zdjęć, stare karty biblioteczne czy karty z pamiętników.

Jak zdradziła artystka w rozmowie z portalem Colossal taką formą twórczości zajęła się już w 2008 roku. Jej ulubionym "płótnem" stały się okładki starych książek. "Zakochałam się w bazgrołach, znaczkach, kartach bibliotecznych i szkolnych zeszytach" - zdradziła Hollie Chastain. Obecnie często korzysta z egzemplarzy National Geographic wydanych w latach 60. i 70.

Aby wyrazić swój entuzjazm do tworzenia nowych dzieł ze starych materiałów artystka wydała publikację z poradami, dotyczącymi różnych technik wykonywania kolaży. "To co uwielbiam w kolażu to pełna dowolność i swoboda, jaką to medium daje nawet początkującym artystom" - dzieli się swoimi spostrzeżeniami Hollie Chastain.

Warto więc obejrzeć prace tej artystki i być może samemu sięgnąć po ten skądinąd wciąż chyba niedoceniany sposób pracowania ze zdjęciami, jakim jest kolaż. Obecnie w czasach cyfrowej manipulacji to pojecie jest zbyt często kojarzone wyłącznie z zabawami w oprogramowaniu graficznym, a przecież sięgnięcie po takie materiały może być naprawdę odświeżające i ożywcze dla twórczej pasji.

