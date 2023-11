Kolejne rozwiązanie Adobe oparte o sztuczną inteligencję

Adobe zaprezentowało krótki zwiastun narzędzia opartego na rozwiązaniach sztucznej inteligencji, które może zrewolucjonizować edycję fotografii.







Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w Photoshopie

Project Stardust to narzędzie, które umożliwia błyskawiczne edytowanie poszczególnych elementów obrazu. Sztuczna inteligencja rozpoznaje przykładowo części ubrania modeli, tak aby błyskawicznie wymieniać np. kurtkę puchową na skórzaną. Wszystko to dzieje się w czasie rzeczywistym, niemal tak jakby każdy z obiektów istniał w przestrzeni trójwymiarowej i dochodziłoby do jego zmiany na inny, istniejący już w rzeczywistości element.