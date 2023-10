Kolejny ciekawy patent Canona - tym razem nietypowe obiektywy

W ostatnim czasie Canon złożył patent na ciekawy obiektyw, który byłby wyposażony w zintegrowany telekonwerter o specjalnej konstrukcji, pozwalającej na zaoszczędzenie miejsca w tubusie, co doprowadziłoby do ograniczenia gabarytów obiektywu - Teraz pojawił się kolejny patent - tym razem prezentujący obiektyw 200-800 mm.









Poznaj nowe pomysły Canona na kolejne obiektywy

Jeśli doszłoby do jego produkcji, obiektyw 200-800 mm f/5.8-9.2 byłby pierwszym tego typu instrumentem w ofercie Canona. Zgłoszenie patentowe przedstawia konstrukcję optyczną obejmującą 20 elementów, w tym także podzespoły składające się na stabilizację optyczną IS. Gdyby powstał, byłby to drugi teleobiektyw z 4-krotnym zoomem dostępnym w gamie RF, dołączają do całkiem popularnego modelu Canon RF 100-400 mm f/5.6-9 IS USM, który jest całkiem ciekawą propozycją dla pasjonatów fotografii przyrodniczej i sportowej.