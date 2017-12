Kolekcja Wiosna 2018 Versace łączy pokolenia modelek. Słynne nazwiska z lat 90. i wschodzące gwiazdy na zdjęciach autorstwa Stevena Meisela.

Kampania promująca kolekcję Wiosna 2018 Versace to powrót do lat 90., nie tylko za sprawą kreacji, ale również zaangażowania znanych modelek z tamtych lat, takich jak Naomi Campbell, Christy Turlington, Gisele Bündchen czy Natalia Vodianova. Ponadto na wybiegu i przed aparatem pojawiły się także kolejne pokolenia supermodelek, wśród których były obecne Raquel Zimmermann, Gigi Hadid, Kaia Gerber, Irina Shayk, Vittoria Ceretti, Cara Taylor, Birgit Kos, Grace Elizabeth i Noah Luis Brown.

Cała kolekcja i sposób jej prezentowania jest hołdem dla zmarłego 20 lat temu Gianniego Versace. "Wspaniała sesja, która odbyła się w towarzystwie wszystkich bliskich osób. To było jak cofnięcie się w czasie, jakby Gianni był znowu z nami na planie" - komentowała Donatella Versace.

