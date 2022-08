Kolor i barwa światła

W języku potocznym często zdarza się, że terminy kolor i barwa występują wymiennie i oznaczają to samo. Nasze codzienne doświadczenie nie daje powodów, by w jakiś szczególny sposób zastanawiać się, czy istnieje między nimi różnica, lecz warto mieć świadomość tego, że występuje ona w fotografii, teorii koloru i poligrafii.







W zależności od przyjętego światopoglądu filozoficznego na świat możemy twierdzić, że "kolor" to rodzaj wrażenia zmysłowego (świat zewnętrzny nie ma tu znaczenia, po prostu wywołuje takie, a nie inne bodźce) albo cecha przedmiotu odkrywana przez nasz aparat poznawczy (wrażenia nie mają tu znaczenia, zmysły dosięgają świata w całej jego istocie) bądź wypadkowa tych dwóch koncepcji - zmysły w swych wrażeniach odkrywają kolor, a także cechy światła odbijanego przez przedmiot i padającego na obserwatora i świat widziany, mają wpływ na percepcję człowieka. W tej trzeciej koncepcji fotograf jest w stanie przyjąć, że jednak ma jakiś wpływ na obraz zdjęciowy oraz jego fotogramy nie przedstawiają tylko percepcyjnej fikcji. Termin "kolor" ma zatem odniesienie do wrażeń i fizycznych zależności podmiot-przedmiot.

