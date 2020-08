Kolorowy świat zwierząt

Trwa konkurs fotograficzny "Świat kolorów 2020", w którym główną nagrodą jest monitor monitor EIZO ColorEdge CS2410. Prezentujemy galerię wybranych zdjęć konkursowych z kolorowego świata zwierząt oraz kilka praktycznych wskazówek Paula Walkera.

Konkurs trwa do 20 września 2020r. Aby zgłosić fotografię do konkursu, należy zalogować się (lub zarejestrować i zalogować ) w serwisie SwiatObrazu.pl, a następnie dodać zdjęcie do kategorii konkursowej w profilu Użytkownika. Nagordy Regulamin konkursu Galeria konkursowa

Fotografowanie domowych zwierząt - porady Paula Walkera:

1. POZOWANIE

Jeśli zwierzę, a zwłaszcza pies, wie, że dostanie nagrodę za wykonanie polecenia najczęściej chętnie współpracuje w fotografem. Aby osiągnąć najlepszy efekt, bądź jak najbliżej pupila i spraw, aby znalazł się on w centrum uwagi. Wskazówka: pamiętaj by znaleźć się poniżej linii oczu zwierzaka. W ten sposób uchwycisz ciekawskie spojrzenie, które zawsze wygląda uroczo.

2. AKCJA

Cierpliwość i stabilna dłoń to sekretne składniki udanego zdjęcia akcji. Fotografując zwierzę w ruchu, np. podczas skoku, najczęściej, jakby automatycznie przechodzimy na bok. Dlaczego nie spróbować czegoś innego i nie ustawić się z przodu akcji? Dzięki temu ujęcia będą bardziej dynamiczne i intymne. Pamiętaj, że zawsze warto eksperymentować ze zmianą perspektywy i kątem widzenia – to może pomóc uzyskać jedno, perfekcyjne ujęcie.

3. MAGIA SPOJRZENIA

Powiedzenie, że "oczy są zwierciadłem duszy" z pewnością odnosi się także do zwierząt. Spojrzenie ulubieńca rodziny mówi właścicielowi wszystko (zwłaszcza gdy pupil o coś prosi!). Zawsze skupiaj się na oczach – jak na poniższym przykładzie, gdzie światło pada bezpośrednio na kota, podkreślając jego oczy i kontur pyszczka, co oddaje charakter zwierzaka.

4. TŁO

Tło pozwala nadać chwili szerszy kontekst. Pomyśl o miejscach, które mają szczególne znaczenie dla Ciebie i zwierzaka. Może to być ulubiona trasa spaceru, czy część ogrodu. Woda także daje wiele możliwości, podobnie jak kolor, ruch czy odbicia. Łatwiej pracuje się w płytkim akwenie, a pies z pewnością będzie szczęśliwy w takim środowisku. Pamiętaj jednak, że nie tylko dokumentujesz chwile, ale także tworzysz wspomnienia.

5. OSOBOWOŚĆ

Zwierzęta różnią się pod względem wielkości i kształtu – podobnie jest z ich osobowością. Jedną z rzeczy, która daje Ci przewagę nad profesjonalnym fotografem zwierząt jest fakt, że wiesz wszystko o swoim pupilu, jego nastrojach i zachowaniu. Mając to na uwadze, staraj się wydobyć ze swojego przyjaciela wszystko co najlepsze, by uzyskać niesamowite ujęcia. Pomyśl o tym, co najbardziej kochasz w swoim zwierzaku; czy jest to złośliwe oblicze czy pierwotny instynkt? Niezależnie od tego jaka jest odpowiedź, fotografia pozwoli to uchwycić i zatrzymać na zawsze.

6. DZIECI I ZWIERZĘTA

Często mówi się, że dzieci i zwierzęta w jednym pomieszczeniu to nie najlepsze połącznie. Jednak przy odrobinie treningu i cierpliwości można uzyskać naprawdę poruszające ujęcia. Jeśli masz możliwość, fotografuj na zewnątrz – zarówno dzieci, jak i zwierzęta potrzebują przestrzeni do zabawy. Aby utrzymać uwagę bohaterów zdjęć, dopilnuj, by sesja była krótka. Skorzystaj z kości lub ciasteczka, by uszczęśliwić i zmotywować swojego pupila.

7. KONTRASTY

Tak jak i my, zwierzęta potrzebują odpoczynku. Te ciche, spokojne momenty, kiedy pupil leży wygodnie, także stanowią doskonałą fotograficzną okazję. Próbuj fotografować nie przeszkadzając i najlepiej na tle kontrastującym z kolorem futra – na poniższych zdjęciach przykładowych biały pies doskonale komponuje się na tle ciemnej kanapy. Brązowy zwierzak na tle zbliżonej kolorystycznie sofy nie miałby takiej siły oddziaływania. Równie ważne jest dobre oświetlenie, ale pamiętaj, że gdy zwierzak śpi lepiej jest unikać ostrego światła lampy błyskowej!

8. ZABAWA

Najczęściej wprowadzenie pupila w nastrój do zabawy zajmuje trochę czasu. Korzystaj z zabawek i smakołyków, aby dodać element rozrywki do swoich zdjęć. Nie ograniczaj się do akcesoriów dla zwierząt, możesz skorzystać z okularów, kapeluszy, szalików czy muszek – jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia. Jeśli zamierzasz używać rekwizytów, nie wyciągaj ich za wcześnie – zwierzęta łatwo się rozpraszają.

Fot. KasiaDoroszkiewicz

Fot. Marta P.

Fot. KasiaDoroszkiewicz

Fot. Marta P.

Fot. adasko

Fot. dontomas

Fot. FotoDam

Fot. xJelimenax

Fot. xJelimenax

Fot. amigamedia

Fot. Scarlett231990

Fot. Raftik

Fot. KasiaDoroszkiewicz

Fot. Marta P.

Fot. Omachi

Fot. pluta5

Fot. Ana Drwal

Fot. lesjan

Fot. Marta P.

Fot. Lacasilla

Fot. dogorydnem

Fot. colmar

Fot. colmar

Fot. Pawel_Kr

Fot. Pawel_Kr

Fot. Wołczański