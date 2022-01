Kometa Leonard uchwycona z podwórka w Święta Bożego Narodzenia

Gdy kometa Leonard przelatywała w pobliżu Ziemi podczas Świąt Bożego Narodzenia fotograf Andrew McCarthy wyszedł na swoje podwórko i zrobił niesamowite ujęcia bożonarodzeniowej „gwiazdy” - Oto efekt tej świątecznej sesji.

Andrew McCarthy wyszedł na zewnątrz w nocy 26 grudnia i udało mu się fotografować kometę przez około 12 minut, i to pomimo tego, że znajdowała się nisko na południowo-zachodnim niebie. Fotograf realizował swoje zdjęcia we Florencji w Arizonie. "Krótkie okno widokowe dało mi świetne spojrzenie na niesamowitą strukturę i kolory wokół jądra" komentuje autor zdjęcia, dodając, iż kometa nie była widoczna gołym okiem, ale przez lornetkę dało się ją zobaczyć już całkiem wyraźnie.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem