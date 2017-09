Komiczny śpiewający timelapse z ponad tysiąca ujęć

Film autorstwa użytkownika YouTube oOtoke, to dość oryginalny pomysł. Twórca od marca 2012 roku do kwietnia 2015 roku wykonał ponad 1000 autoportretów. Nie byłoby w tym nic oryginalnego gdyby nie fakt, że potrafił tak zaplanować ujęcia, aby po stworzeniu filmu poklatkowego usta układały się w słowa piosenki "Halo, Džozefina" - serbskiego piosenkarza Đorđe Marjanovića.

Ten przykład pokazuje w znakomity sposób, jaką rolę może odegrać szczegółowy scenariusz dla osiągnięcia finalnego efektu.

"Choć na co dzień nieświadomie montujemy film naszego życia, nie jest łatwo przenieść tą umiejętność do stolika montażowego. Już na etapie pracy ze storyboardem (scenopis obrazkowy) widzę, jak moi studenci całkiem nieintuicyjnie posługują się wielkością wybranych kadrów (plany filmowe). Zanim zatem nauczymy się patrzeć w siebie, warto zapamiętać kilka prostych zasad.

Najczęściej popełnianym błędem w rysowanych przez Was pierwszych scenopisach obrazkowych jest to, że nieomal każde kolejne ujęcie przedstawiane jest w planach szerokich. Dodatkowo prawie nie różnią się one od siebie kompozycją. Zazwyczaj jest to ulubiona przez młodych twórców kompozycja centralna, która przypomina zdjęcie z wakacji i przyprawia mnie o zawrót głowy. Gdy pytam: Dlaczego użyłeś właśnie takiego planu filmowego, co chciałeś tym wyrazić, powiedzieć, jakie emocje uruchomić u odbiorcy? szok przenosi się na pytanego i nie otrzymuję odpowiedzi - bo jej po prostu nie ma."