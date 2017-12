Komiksy na podstawie filmów, artystyczne seflie i scratchowanie wideo – Google prezentuje trzy nowe aplikacje mobilne

Granica pomiędzy fotografią a wideo jest przy obecnej technologii łatwo przekraczalna, stąd Google postanowiło połączyć oba te media. W efekcie powstała bardzo intrygująca aplikacja dostępna na urządzenia z systemem Android, która pozwoli stworzyć komiks na podstawie wideo. Działa to tak, że oprogramowanie analizuje dany film, wybiera kluczowe momenty i kompiluje na podstawie zebranych danych obraz imitujący stronę komiksu. Dodatkowo aplikacja nakłada filtry, kojarzące się z rysunkową stylistyką. Autor może wybrać jeden spośród sześciu stylów oraz odrzucać propozycje wygenerowane przez algorytm, co sprawi, że aplikacja przygotuje alternatywną wersję. Oczywiście całość można z łatwością udostępnić znajomym.

Tworzenie komiksów daje dużo frajdy i może być ciekawą formą miniaturki filmu lub jego zapowiedzi. Jej potencjał zdecydowanie powiększyłaby możliwość dodawania dymków. Łatwo sobie wyobrazić powstałe na tej podstawie memy czy grafiki zawierające krótką relację z danego wydarzenia. Czas pokaże w jakim kierunku rozwinie się ta propozycja i jaką zdobędzie popularność. Na razie pierwsze opinie użytkowników są bardzo pochlebne.

Selfissimo! - inteligentna aplikacja, która stworzy klimatyczne selfie

Kolejna propozycja Google'a to oprogramowanie dostępne na Androida i iOS umożliwiające wykonanie selfie. Samo w sobie nie jest to nic zaskakującego, ale aplikacja posiada pewne charakterystyczne cechy. Przede wszystkim rozpoznaje kiedy pozująca osoba przestaje się ruszać i wtedy wyzwala migawkę. To bardzo intuicyjne działanie połączone z ciekawą prezentacją uzyskanych w aplikacji fotografii – oprogramowanie kompiluje stykówkę, złożoną z czaro-białych obrazów. Za sprawą tej funkcji wielu odbiorców ochrzciło aplikację programem do tworzenia "artystycznych" selfie.