Komis fotograficzny, czyli jak bezpiecznie (i niedrogo) kupić używany sprzęt fotograficzny?

Fotografowanie to coraz bardziej popularne hobby. Po aparaty sięgają już często nastolatki, u których chwilowe zainteresowanie może przekształcić się w prawdziwą pasję, a z czasem sposób na życie. Jednak nowy sprzęt fotograficzny, szczególnie taki który daje wiele możliwości rozwoju, np. lustrzanki czy obiektywy do nich, jest drogi. Dlatego wiele osób składnia się ku zakupowi używanego aparatu. Sprzęt używany jest o wiele tańszy niż nowy i jeżeli pierwszy właściciel o niego dbał, to będzie w dobrym stanie. Można jednak trafić na nieuczciwego sprzedawcę, który może nas oszukać. Jak zatem kupić tanio dobry aparat i nie dać się oszukać?

Serwisy ogłoszeniowe i portale społecznościowe

Dużą popularnością cieszy się kupowanie sprzętu przez serwisy ogłoszeniowe, których jest bardzo dużo zarówno w Polsce, jak i za granicą. W ostatnich czasach powstało też wiele grup na portalach społecznościowych, które specjalizują się w tematyce fotograficznej, gdzie można również kupić lub wymienić sprzęt. W większości przypadków takie transakcje są opłacalne. Trzeba jednak pamiętać o tym, że wśród wielu uczciwych osób można spotkać także te, które będą chciały wyłudzić pieniądze i nas oszukać.

Na co więc zwrócić uwagę przy wyborze komisu fotograficznego?

Przede wszystkim warto wybierać takie ogłoszenia, gdzie możemy zobaczyć prezentowany sprzęt na żywo, czyli najlepiej w naszej miejscowości lub w jej pobliżu. Jest to o tyle ważne, że pozwoli nam ocenić stan sprzętu, a także czy nam odpowiada i będziemy umieć się nim posługiwać. Pozwoli to też uniknąć wysyłki i ryzyka tego, że ktoś chcąc nas oszukać, przyjmie od nas pieniądze, a nie wyśle towaru. Często osoby prywatne też nie wiedzą jak dobrze zabezpieczyć sprzęt do wysyłki, co skutkuje jego uszkodzeniem lub nawet całkowitym zniszczeniem.

Jeżeli też kupujemy w ten sposób swój pierwszy aparat fotograficzny, to warto zabrać ze sobą na spotkanie ze sprzedającym osobę, która ma pojęcie o fotografowaniu i sprzęcie. Pozwoli to nam wybrać dobry aparat z parametrami, na jakich nam najbardziej zależy, w dobrej cenie.

Komisy ze sprzętem fotograficznym

O wiele bezpieczniejszym rozwiązaniem jest korzystanie z komisów fotograficznych. Takie punkty działają zarówno stacjonarnie, jak i online – przykładem może być tutaj – komis fotograficzny e-oko.pl . Korzystanie z komisu online pozwala trafić na prawdziwe fotograficzne perełki w przystępnej cenie. Z takiej oferty mogą korzystać zarówno osoby, które szukają swojego pierwszego aparatu do hobbystycznego fotografowania, jak i zapaleni specjaliści, którzy poszukują unikatowych obiektywów, czy starych aparatów wycofanych już z produkcji. Często do takich komisów "zaglądają" również kolekcjonerzy, którym zależy na określonym rodzaju starego aparatu.

Korzystając z komisu online, podobnie jak w czasie zakupów ze sklepu internetowego mamy 14 dni na zwrot sprzętu bez podawania przyczyny oddania. Oprócz tego można liczyć na fachowe doradztwo przy doborze sprzętu – zarówno aparatów, jak i obiektywów do nich. Sprzęt, który jest wysyłany jest odpowiednio zabezpieczany na czas wysyłki, co daje nam pewność, że dotrze do nas bez uszkodzenia.

Kupując w komisie online, warto zapytać się o gwarancję na sprzęt. W przypadku wspomnianego komisu, jest to 12 miesięcy od momentu zakupu. Jest to gwarancja udzielana przez komis. Zawsze warto zapoznać się z jej warunkami jeszcze przed dokonaniem ostatecznego wyboru sprzętu do fotografowania. Dobrze też przeczytać regulamin sklepu czy komisu, żeby wiedzieć, jakie ma się prawa jako konsument i w jakich sytuacjach uwzględniana jest reklamacja.