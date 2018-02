Kompaktowa kamera Canon LEGRIA HF G26

Kompaktowych rozmiarów kamera LEGRIA HF G26 wyposażona jest w szerokokątny obiektyw o ogniskowej 28,8 mm z 20-krotnym zoomem optycznym, znakomitą optykę, możliwości nagrywania w słabym świetle oraz 8-listkową, okrągłą przysłonę dla uzyskania efektu miękkiego rozmycia tła „bokeh”. To tylko niektóre z funkcjonalności nowej kamery, która pozwoli entuzjastom filmowania oraz bardziej zaawansowanym użytkownikom rejestrować wyjątkowe ujęcia w jakości Full HD 50p.

LEGRIA HF G26 wyposażona jest w szereg funkcjonalności umożliwiających płynne nagrywanie niemal w każdych warunkach. 5-osiowa, inteligentna stabilizacja obrazu (IS) daje stabilny obraz podczas nagrywania w ruchu, nawet w przypadku maksymalnego powiększenia. Nowa kamera posiada również technologię Instant Autofocus dla niemal natychmiastowego rozpoznawania pozycji oraz odległości od filmowanego obiektu. To sprawia, że w połączeniu z jakością wideo Full HD, utrzymanie ostrości staje się prostsze niż kiedykolwiek.

Dostęp do pełnej treści serwisu www.SwiatObrazu.pl jest bezpłatny - wymagane jest jednak zalogowanie do serwisu. Logowanie wymagane jest również do dodawania komentarzy.

Rejestracja dla nowych użytkowników Jeżeli jeszcze nie jesteś zarejestrowany, zapraszamy do wypełnienia krótkiego formularza rejestracyjnego. Logowanie dla użytkowników SwiatObrazu.pl E-mail: Hasło: Zapomniałeś loginu lub hasła? Problemy z logowaniem

DLACZEGO WARTO SIĘ ZAREJESTROWAĆ DO SERWISU SWIATOBRAZU.PL?

Przy pierwszej rejestracji otrzymasz od nas powitalny prezent: Pełną wersję podręcznika "Świat barw w fotografii cyfrowej".

A poza tym otrzymujesz bezpłatny stały dostęp do:

wszystkich artykułów opublikowanych w serwisie swiatobrazu.pl;

mechanizmów galerii swiatobrazu.pl

forów dyskusyjnych;

prezentów dla zarejestrowanych Czytelników;

codziennego newslettera informacyjnego;

swojego profilu osobistego, w którym będziesz mógł zarządzać galeriami, komentarzami, zdjęciami w konkursach itp.

Czas rejestracji - ok. 1 min.

Uwaga

Podczas rejestracji nie zbieramy żadnych szczegółowych danych personalnych i teleadresowych. W każdej chwili możecie usunąć trwale i bezpowrotnie dane dotyczące Waszego konta i zrezygnować ze statusu zarejestrowanego Czytelnika i wszystkich usług bezpłatnych swiatobrazu.pl. Przed rejestracją prosimy o zapoznanie się z regulaminem