Kompozycja w fotografii - łamanie reguł w praktyce

Nikt rozsądny nie zaprzeczy, że kompozycja wraz z ekspozycją to dwa kluczowe elementy fotografii. Od prawidłowego doboru rodzaju i treści kadru oraz rozmieszczenia znajdujących się w nim elementów zależy właściwie wszystko – treść zdjęcia, sposób oddziaływania na widza, estetyka itd. Mówiąc wprost: wszystko to, co sprawia, że uważamy fotografię za udaną, bądź nie. W celu uzyskania udanej kompozycji opracowano szereg reguł, których poznanie i opanowanie jest (a przynajmniej powinno być) priorytetem dla każdego fotografa. Kiedy jednak opanuje się już te zasady, z reguły przychodzi czas na ich łamanie. I o tym właśnie jest nasz poradnik.

Za przebieg psychologicznych procesów kierujących naszym postrzeganiem estetycznym odpowiadają wzorce uniwersalne, wykształcone w miarę rozwoju naszej cywilizacji, przyswojone przez nas samych w miarę upływu lat oraz te bardziej pierwotne, wynikające z odwiecznego inspirowania się człowieka naturą. W sztukach wizualnych (w tym również fotografii) wzorce te znalazły odzwierciedlenie w postaci reguł kompozycji, do przestrzegania których młodzi fotografowie są zachęcani (to, jak często i dlaczego tego nie robią, pozostaje sprawą drugorzędną). Znane powiedzenie głosi jednak, że wszelkie reguły są po to, aby je łamać – nie inaczej dzieje się w przypadku robienia zdjęć. Co jednak takiego można osiągnąć w fotografii, poprzez łamanie reguł kompozycji? Jak się okazuje, bardzo wiele! Gdy reguł brak… Niewolnicze trzymanie się reguł przynosi więcej szkody niż pożytku. Sprawia bowiem, że nasze fotografie stają się sztampowe i przewidywalne. Uniemożliwia też często wypracowanie własnego, unikalnego stylu. Kiedy więc już uda nam się opanować zasady kompozycji w takim stopniu, że zauważymy u siebie odruchy świadczące o nieświadomym stosowaniu się do nich, może to oznaczać, że nadeszła pora, aby zrobić krok dalej. Do tak uchwyconego zdjęcia przedstawiającego wschód słońca na Aiguille du Chardonnet w masywie Mont Blanc nie sposób się przyczepić – wykonane jest zgodnie z wszelkimi zasadami sztuki, w tym również regułami kompozycji. Jednak niewolnicze trzymanie się tych reguł może sprawić, że nasze zdjęcia nigdy nie będą tak naprawdę "nasze". Fot. Galen Rowell O ile jednak przestrzeganie opracowanych przez innych zasad jest proste (łatwo bowiem powiedzieć sobie "horyzont w jednej trzeciej kadru, a ta skała w mocnym punkcie"), o tyle świadome wykraczanie poza nie jest już znacznie trudniejsze. Działanie takie wymaga bowiem dobrego planu i wiedzy na temat tego, co chcemy osiągnąć i jakimi środkami. Nie czarujmy się bowiem: reguły w fotografii (jak i w każdej innej dziedzinie sztuki) łamie się bowiem nie dla własnego widzimisię, lecz w celu osiągnięcia określonego efektu. Reklama

Kompozycja w fototgrafii - praktycznie

