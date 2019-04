Caroline South tworzy piękne kompozycje ze znalezionych odpadków

Pochodząca z West Sussex fotografka Caroline South tworzy niezwykle estetyczne i przyciągające wzrok kompozycje. Materiałami, które wykorzystuje do ich skomponowania, są przede wszystkim znalezione na plaży odpadki. Często przemierza wraz z rodziną wybrzeże i poszukuje ukrytych w piasku przedmiotów. Jej prace tworzą m.in. plastikowe śmieci czy kawałki szkła. Fotografie budzą zdumienie, pokazując, jak sztuka umożliwia zmianę charakteru nawet najpospolitszych przedmiotów w piękno. Jednocześnie praca wywołuje pewien niepokój, gdyż estetyzuje śmieci zanieczyszczające naturalne środowisko.



Praca Caroline South jest interesująca nie tylko w kontekście swojej atrakcyjnej formy, ale również w perspektywie coraz głośniejszych ruchów przeciwko nadmiernej produkcji odpadków i zanieczyszczania mórz oraz oceanów. Chociaż kompozycje tworzą piękne formy, to jednak powstały na bazie kiczowatych, produkowanych w nadmiarze przedmiotów. W tym ujęcie praca przywołuje na myśl fotografie autorstwa Mandy Baker, która również wykorzystuje znalezione przez siebie śmieci, aby tworzyć niezwykłe kompozycje. Dzieła tej artystki są jednak utrzymane w mniej pastelowej stylistyce i są przez to nieco bardziej mroczne, a ich krytyczny komentarz łatwiej dostrzegalny. Warto więc zadać pytanie, czy cukierkowata, słodka i atrakcyjna estetyka Caroline nie jest w rzeczywistości niepokojącym pięknem, które pod przykrywką zabawy kryje w sobie ogromne niebezpieczeństwo, czy jednak może stanowi tylko prostą zabawę z formą?

Na kompozycje utworzone przez Caroline South składają się nie tylko przedmioty znalezione na plaży, ale również pochodzące z innych, niemal dowolnych źródeł. Ważne jest, aby pasowały do konkretnego projektu. Artystka wykorzystuje także opadłe lub uschnięte liście czy kawałki porcelany. Znalezione obiekty maluje tak, aby tworzyły ciekawą paletę kolorów. Do wykonania swoich fotografii wykorzystuje aparat Canon 1300D.

