Konceptualny portret w jednym z najpopularniejszych miejsc na Islandii

Fotografkę i artystkę cyfrową Anyę Anti mieliśmy okazję poznać podczas prezentacji zachwycającej pracy „Motyle w brzuchu”. Ostatnio Anya wybrała się z mężem na Islandię – najpopularniejszy w ostatnich latach kierunek „fotograficzny”. Zamiast jednak spektakularnych ujęć krajobrazów wykonała konceptualny portret i podzieliła się kulisami jego powstania.

Anya Anti portret wykonała na tle wraku samolotu US Navy Douglas Dakota DC 3, którego szczątki leżą na czarnej pustyni, na południu kraju. Samolot rozbił się 21 listopada 1973 roku na Sólheimasandur, na zachód od miejscowości Vik; załoga przeżyła, a przyczyny awarii do dziś są nieznane. To jedno z kultowych miejsc fotograficznych na Islandii, i właśnie zamieszczone w internecie zdjęcia innych fotografów stały się inspiracją do realizacji tego projektu.