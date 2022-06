Koniec historii lustrzanek Nikona w 2025 roku?

NIkon zrewidował swój średnioterminowy plan strategiczny, w którym - co zaskakujące choć może nie zupełnie niespodziewane - niemal ogłasza koniec mocowania F i lustrzanek.



Czy 2025 rok przyniesie koniec ery lustrzanek?

Po dosyć dużych kłopotach Nikon w 2021 roku zaczął wracać do upragnionej formy, gdyż odnotował zyski dla działu obrazowania. Znacznie wzrosły też jego przychody. Zmiana wyników z pewnością cieszy zarząd Nikona, ale finalnie nastąpiła wysyłka 700 000 sztuk sprzętu w porównaniu do 840 000 z poprzedniego roku. Sugeruje to, że producent ten traci udziały w rynku. W szczególności dotyczy to lustrzanek cyfrowych, których sprzedaż w Japonii spadła do 34% udziału w ogólnej sprzedaży.