Konkurs Comedy Wildlife Photography Awards 2017 rozstrzygnięty!

Organizatorzy konkursu na najzabawniejszą fotografię przyrodniczą ogłosili listę nagrodzonych i wyróżnionych fotografii tegorocznej edycji Comedy Wildlife Photography Awards. Tym razem przyznano cztery nagrody oraz dziesięć wyróżnień. Co ciekawe, główną nagrodę otrzymało nie pojedyncze zdjęcie, ale cały cykl prezentujący perypetie niezdarnej sówki. A my zaprezentujemy Wam dzisiaj wszystkie nagrodzone i wyróżnione fotografie, tak więc już zawczasu trzymajcie się mocno za brzuchy!

Tydzień temu na łamach serwisu SwiatObrazu.pl mieliście okazję podziwiać część zdjęć tegorocznego konkursu Comedy Wildlife Photography Awards, które zakwalifikowały się do ścisłego finału. Zapowiedzieliśmy też wówczas, że ostateczne rozwiązanie będzie miało miejsce niebawem. I tak też się stało.

