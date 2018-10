Wyniki konkursu fotograficznego Insight Investment Astronomy Photography of the Year – zobacz niesamowite obrazy nieba

Znane są już wyniki dorocznego konkursu fotograficznego Insight Investment Astronomy Photography of the Year. W edycji 2018 wygrała fotografia autorstwa Brada Goldpainta, który zarejestrował zdumiewające galaktyki Andromedy i Drogę Mleczną górujące nad krajobrazem Utah.

Konkurs fotograficzny Insight Investment Astronomy Photography of the Year został zorganizowany po raz dziesiąty. Jest efektem współpracy Królewskiego Obserwatorium w Greenwich, Insight Investment i BBC Sky at Night Magazine. Do tegorocznej edycji napłynęło 4 200 zgłoszeń z 91 krajów. Zdjęcia pochodziły zarówno od profesjonalistów, jak i amatorów.