Konkurs fotograficzny International Landscape Photographer of the Year 2019

Prawie 850 fotografów krajobrazowych zgłosiło swoje najlepsze zdjęcia do udziału w międzynarodowym konkursie fotograficznym International Landscape Photographer of the Year 2019. Jury złożone z wielu ekspertów związanych z tą dziedziną fotografii (w tym także zwycięzcy poprzedniej edycji) wybrało spośród 3400 fotografii najlepsze portfolio i pojedyncze obrazy. Ostatecznie zwycięzcą całych zawodów został rosyjski fotograf Oleg Erszow, który został nagrodzony za swoje niesamowite zdjęcia wykonywane w Anglii i na Islandii.



W kategorii najlepsze pojedyncze zdjęcie główna nagroda trafiła do francuskiej fotografki krajobrazowej Magali Chesnel, która wykonała zdjęcie lotnicze mokradeł w Grussain we Francji. Jury przyznało także kilka nagród specjalnych za najlepsze pojedyncze zdjęcia, wyróżniające się w kategoriach takich jak śnieg i lód, abstrakcyjne zdjęcie z powietrza, dzika przyroda, samotne drzewo czy chmury. Wszyscy zwycięzcy, w tym także 101 najlepszych finalistów pokazało, jak różnorodna może być fotografia krajobrazowa. Niektóre zdjęcia ukazują wpływ człowieka na środowisko, inne z kolei próbują ukazywać dziewicze pejzaże nietknięte ręką człowieka. Trzech zwycięzców w kategorii portfolio i pojedyncze zdjęcie podzieliło między sobą nagrodę pieniężną o wysokości 10 000 USD (niemal 40 000 złotych). Zwycięzcy kategorii specjalnych otrzymali możliwość wydrukowania swoich prac w formacie o dłuższym boku wynoszącym 100 cm. Wszystkie 101 najlepszych prac zostanie zebranych w corocznym albumie podsumowującym konkurs fotograficzny International Landscape Photographer of the Year. Tymczasem poniżej znajdziesz wybrane, wyróżnione w tych zawodach prace. Konkurs fotograficzny International Landscape Photographer of the Year 2019 - wyróżnione prace