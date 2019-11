Poznaj wyniki konkursu fotograficznego Siena International Photo Awards 2019

Już po raz piąty konkurs fotograficzny Siena International Photo Awards nagradza najlepsze zdjęcia fotografów z całego świata. Organizatorzy przewidują w nim różnorodne kategorie, które umożliwiają pokazanie zróżnicowanego sposobu widzenia świata. Zwycięzcą tegorocznej edycji został Jonathan Banks, który uchwycił moment, gdy dziecko przebywającej wśród zwartej grupy cywilów w Liberii próbuje odzyskać swoją piłkę. Napięcie buduje obecność w kadrze strażnika i czujny wzrok dziecka, próbującego przedostać się do piłki niepostrzeżenie.



Fotografia Jonathana Banks’yego została uhonorowana tytułem Photo of The Year. Autor wyjaśnił, że podczas fotografowania przez większość czasu skupiał się na żołnierzach. Dopiero po jakimś czasie skierował obiektyw w stronę tłumu ludzi, co ostatecznie okazało się znacznie ciekawszym tematem. Zgodnie z wypowiedzią fotografa scena widoczna na zwycięskim zdjęciu wydarzyła się w mgnieniu oka. Jego obraz jest poruszającym obrazem napięcia panującego podczas stanu tzw. pokoju. W dodatku pokazuje dramat dzieci w sytuacjach konfliktów, które chcą tylko zachować swoje normalne dzieciństwo.