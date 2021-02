Zwycięzcy kategorii specjalnej konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards 2021

Właśnie ogłoszono listę szczęśliwców, których fotografie zostały wyróżnione w specjalnej edycji konkursu fotograficznego Sony World Photography Awards obejmującej różne regiony świata. Kategoria National&Regional Awards (nagrody krajowe i regionalne) ma na celu wspieranie artystów pochodzących z całego globu, a wśród laureatów tego konkursu znaleźli się również Polacy.



Laureaci prezentowani w tej galerii zostali wyłonieni spośród zgłoszeń do kategorii Open (otwartej dla amatorów i profesjonalistów). Każdy z wyróżnionych otrzymał w nagrodę zestaw sprzętu fotograficznego od Sony. Dodatkowo znalezienie się wśród laureatów zapewnia duży rozgłos, gdyż zdjęcia te prezentowane są na całym świecie.

