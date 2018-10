Konkurs fotograficzny Environmental Photographer of the Year 2018 – zawstydzający obraz traktowania przez ludzi planety

Konkurs fotograficzny Environmental Photographer of the Year adresowany jest do fotografów, którzy dokumentują stan błękitnej planety. Do edycji 2018 napłynęły zgłoszenia z 89 krajów. Ostatecznie jury wybrało 5 autorów, nagradzając ich wybitne umiejętności opowiadania za pomocą obrazów i znakomitą technikę. Organizatorem dorocznego konkursu jest The Chartered Institution of Water and Environmental Management (CIWEM), czyli ogranizacja zajmująca się środowiskiem.

Dzięki wykonaniu zachwycającego zdjęcia opuszczonego statku osadzonego na gruncie pokrytym solą, irański fotograf Saeed Mohammadadeh zdobył tytuł Environmental Photographer of the Year 2018. Piękny, ale jednocześnie niepokojący obraz demonstruje niebezpieczną kombinację zmiany klimatu i zanieczyszczenia środowiska przez człowieka. "W tegorocznym zwycięskim kadrze dostrzegam ostateczność. Woda wykorzystywana przez lokalną społeczność była wykorzystywana do wielu celów, jednakże porzucony statek sugeruje, że już nie powróci." - powiedział Terry Fuller, dyrektor naczelny CIWEM, będący jednocześnie jurorem w tym konkursie fotograficznym. Dodał, że zdjęcie prowokuje do zastanowienia się, "dlaczego statek został pozostawiony sam sobie. Czy właściciele nie zdawali sobie sprawy lub nie chcieli dać wiary, ze poziom wody się obniży? A może zmiany nastąpiły tak szybko, że nie zdążyli się do nich zaadaptować?"