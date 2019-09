Konkurs fotograficzny AGORA Awards 2019 - poznaj najlepsze spośród 130 000 zgłoszonych prac

Aplikacja Agora zrzesza fotografów z całego świata. Mogą oni brać udział w cotygodniowych konkursach fotograficznych, w których biorą udział zarówno amatorzy, jak i profesjonaliści. Po 9 miesiącach tegorocznych zmagań i po przejrzeniu ponad 130 000 ogłoszono finalistów konkursu AGORA Awards 2019.



Poniżej znajduje się część wybranych do ścisłego finału zdjęć. Głosowanie potrwa do 30 września. Głos można oddać za pośrednictwem aplikacji mobilnej dostępnej na urządzenia z systemem iOS i Android. Zwycięzca zostanie ogłoszony podczas ceremonii, która odbędzie się 6 listopada.

Jak zauważa dyrektor generalny Agora i jej założyciel Octavi Royo "Agora Awards 2019 to międzynarodowy konkurs fotograficzny, do którego może dołączyć każdy, przebywający w dowolnym miejscu", dodając, "że dla organizatorów tej zabawy każdy punkt widzenia jest ważny, a na bieg historii fotografii wpływ ma każdy pojedynczy głosujący".

W przeciwieństwie do wielu konkursów fotograficznych ten organizowany przez aplikację Agora nie ma kategorii. Zamiast tego ideą jest po prostu zachęcenie fotografów do zgłaszania najlepszych zdjęć. W związku z tym prace są bardzo zróżnicowane, obejmując portrety, krajobrazy, fotoreportaże czy obrazy dzikiej przyrody. Międzynarodowy charakter aplikacji Agora jest zdecydowanie odczuwalny wśród finalistów - lista obejmuje fotografów ze Stanów Zjednoczonych, Ghany, Indonezji, Wietnamu, Hiszpanii, Wielkiej Brytanii czy Urugwaju.

To najważniejszy konkurs fotograficzny związany z tą aplikacją, w którym główną nagrodę stanowi bagatela 25 000 USD (około 100 000 złotych) i podróż do Barcelony na ceremonię wręczenia nagród. Wśród finałowych zdjęć znalazło się 50 najlepszych prac, a decyzja o tym, kto zostanie głównym zwycięzcą zależy od głosowania członków społeczności, którą zrzesza Agora.

