Poznaj zwycięzców konkursu fotograficznego Astronomy Photographer of the Year 2020

To już 12 raz gdy konkurs fotograficzny Insight Investment Astronomy Photographer of the Year wyróżnia najlepsze zdjęcia astronomiczne. Przy ponad 5000 zgłoszeń nadesłanych z całego świata poziom jak co roku musiał być wysoki. Dzięki temu udało się stworzyć niepowtarzalną galerię zdjęć kosmosu, które robią wrażenie i pozwalają oderwać się od codzienności. Wśród laureatów znaleźli się także Polacy.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

W tym roku główną nagrodę zdobył francuski astrofotograf Nicolas Lafaudeux, który wykonał niecodzienny obraz naszej sąsiedniej galaktyki - Andromedy. Zastosował efekt tilt-shift, który tworzy wrażenie oglądania makiety. Ten zabieg sprawia, że galaktyka - która w rzeczywistości znajduje się w niewyobrażalnej odległości 2 milionów lat świetlnych - wydaje się być na wyciągnięcie ręki. Rzeczywiście jego kadr pozwala stworzyć wrażenie "intymnego" obcowania z tym obiektem kosmicznym i zbudować poczucie jego bliskości.