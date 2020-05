Zając jak lodowa rzeźba - piękne zdjęcia natury wyróżnione w konkursie BigPicture

Kalifornijska Akademia Nauk w San Francisco opublikowała zwycięskie fotografie w dorocznym konkursie BigPicture: Natural World Photography Competition - Do zawodów zostało zgłoszonych ponad 6400 prac, nadesłanych przez fotografów pochodzących z 65 krajów. Zwycięskie zdjęcia były wyłaniane w ramach różnych kategorii, takich jak Zwierzęta lądowe, Skrzydlate życie, Krajobrazy, Pejzaże wodne i flora, Wodne życie, Sztuka przyrody czy Człowiek i natura.



"Tylko zawodowiec może w niezwykły sposób przedstawić pozornie powszedni temat" - skomentowała zwycięską pracę przewodnicząca jury Suzi Eszterhas. "Na zdjęciu autorstwa Andy’ego Parkinsona widzimy zająca zwiniętego w kłębek tak, jakby był rzeźbą. To zdjęcie wyróżnia się doskonałością techniczną, umiejętnością pokazania tematu w artystyczny sposób i przedstawia ciekawe zachowanie zwierząt, dając wnikliwy wgląd w ich codzienność" - dodała znana fotografka przyrodnicza.

