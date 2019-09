Zwycięzcy konkursu fotograficzne British Wildlife Photography Awards 2019 celebrują piękno brytyjskiej fauny

Już od 10 lat konkurs fotograficzny British Wildlife Photography Awards gromadzi najpiękniejsze zdjęcia przyrody w Wielkiej Brytanii. Zwycięzcy tegorocznej edycji zaprezentowali różnorodne sposoby widzenia tego tematu, oddając hołd naturze wysp i udowadniając, iż aby wykonać zdumiewającą fotografię przyrodniczą nie trzeba wcale odwiedzać egzotycznych miejsc.



Z okazji dziesięciolecia tego konkursu fotograficznego wprowadzone kategorię podkreślającą znaczenie wód terytorialnych (i nie tylko) zatytułowaną Wybrzeże i morza. Była ona podzielona na cztery podkategorie przypisane do Walii, Szkocji, Anglii i Irlandii. Taka propozycja miała na celu zwiększenie świadomości ekologicznej. Poza tym konkurs obejmował 11 innych kategorii, w tym te przeznaczone dla młodych twórców.

