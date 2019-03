CEWE Photo Award 2019 - ostatnie chwile na przesyłanie zgłoszeń do konkursu

Już tylko do końca maja można zgłaszać zdjęcia do konkursu CEWE Photo Award 2019 ‘Our world is beautiful’ – największego otwartego konkursu fotograficznego na świecie. Na zwycięzców tegorocznej edycji czekają nagrody o łącznej wartości 250 000 euro.

Udział w konkursie jest bezpłatny i otwarty dla wszystkich. Każdy z uczestników może zgłosić do 100 wykonanych przez siebie fotografii. Co miesiąc autorzy 3 najlepszych zdjęć otrzymują 100 euro do wykorzystania na fotoprodukty CEWE. Konkurs fotograficzny CEWE Photo Award 2019 Prace można zgłaszać do 2 czerwca poprzez formularz dostępny na stronie: contest.cewe-fotoksiazka.pl/cewephotoaward. Zdjęcia będą ocenianie w dziesięciu, następujących kategoriach: zwierzęta,

ludzie,

krajobrazy,

humor,

natura,

podróże i kultura,

jedzenie,

sport,

architektura i infrastruktura,

hobby i czas wolny. Na zwycięzców czeka pula nagród o łącznej wartości 250 000 euro. Główną nagrodą w CEWE Photo Award jest wycieczka o wartości 15 000 euro, sprzęt fotograficzny o wartości 7 500 euro oraz fotoprodukty CEWE o łącznej wartości 2 500 euro. Zwycięzcy od 2. do 10. miejsca otrzymają sprzęt fotograficzny o wartości 5 000 euro oraz fotoprodukty CEWE o wartości 2 500 euro. Zdobywcy miejsc od 11. do 30. otrzymają sprzęt fotograficzny o wartości 2 500 euro oraz fotoprodukty CEWE o wartości 1 000 euro, natomiast od 31. aż do 1000 – bon na fotoprodukty CEWE o wartości 100 euro. Poprzednia edycja konkursu zgromadziła ponad 22 000 uczestników z 94 krajów. Jury zwycięskie zdjęcia wybierało z ponad 183 000 nadesłanych prac. Jednak CEWE Photo Award to nie tylko rywalizacja. Za każde zdjęcie przyjęte do konkursu CEWE przekazuje 0,10 euro na SOS Wioski Dziecięce z całego świata.

Autor: Redakcja SwiatObrazu.pl