Zdumiewające zdjęcia zwycięzców konkursu Close-Up Photographer of the Year 2020

Właśnie poznaliśmy zwycięzców tegorocznej edycji konkursu fotograficznego Close-Up Photographer of the Year - Impreza ta gromadzi najlepsze zdjęcia miniaturowego świata - zarówno fotografię makro jak i zbliżeniową.



W tym roku zostało zgłoszonych ponad 6500 zdjęć, które zostały nadesłane przez uczestników z 52 krajów. Główna nagroda i tytuł fotografki roku trafił do profesor ekologii molekularnej Galice Hoarau, która nadesłała zdjęcie w kategorii zwierzęta. Jej praca przedstawia młodego węgorza i została zrealizowana podczas nurkowania nocnego u wybrzeży wyspy Lembeh w Indonezji.

"To co sprawia, że nurkowanie w czarnej wodzie nocą jest tak magiczne, to obfitość rzadko spotykanych stworzeń planktonowych. Po zachodzie Słońca małe organizmy pelagiczne unoszą się blisko powierzchni, aby pożywić się tam, gdzie światło słoneczne umożliwiło wzrost glonom planktonowym. O wschodzie Słońca nurkują w głębinach i pozostają tam w ciągu dnia, aby uciec przed drapieżnikami" opowiada o swojej pracy Galice Hoarau.

Zwycięskie zdjęcie zostało zrealizowane przy pomocy aparatu Olympus OM-D E-M1 Mark II z obiektywem M.Zuiko 30 mm Macro. Całość była umieszczona w obudowie podwodnej Nauticam i wsparta dwoma lampami błyskowymi Inon Z-330 i 2 lampami Sola. Ustawienia ekspozycji to 1/320 s, f/16 i ISO 400.

Poza ważnym tytułem fotografki roku laureatką otrzyma także nagrodę pieniężną w wysokości 3250 USD (około 12 500 złotych). Pozostaje pogratulować zwyciężczyni. Poniżej można obejrzeć zarówno jej pracę, jak i pozostałych laureatów konkursu fotograficznego Close-Up Photographer of the Year 2020.

Konkurs fotograficzny Close-Up Photographer of the Year 2020 - zobacz zwycięskie prace