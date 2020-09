Te zdjęcia zwierząt z pewnością poprawią Ci humor

Kadry nagrodzone w konkursie fotograficznym Comedy Wildlife Photo Awards pokazują dziką przyrodę z przymrużeniem oka - Dzięki zwycięskim pracom można poprawić sobie humor i zobaczyć nieco inne oblicze fotografii przyrodniczej, niż to, z którym mamy do czynienia na co dzień. Zobacz więc 15 najzabawniejszych fotografii wyróżnionych w konkursie Comedy Wildlife Photo Awards 2020.



Jak co roku konkurs fotograficzny Comedy Wildlife Photo Awards wyróżnił zdjęcia autorów, którzy pokazali na swoich kadrach przyrodę w nietypowy sposób. Wszystkie zebrane na tych obrazach zwierzęta wyglądają, jakby odgrywały komediowe sceny. Jury wyłoniło 44 finalistów, których prace nie tylko mają poprawiać humor, ale także nieść ważne przesłanie związane z dziką przyrodą. Organizatorom zależy bowiem nie tylko na rozbawianiu ludzi, ale również na zwróceniu uwagi na to, jak istotne jest chronienie przyrody.