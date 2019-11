Poznaj finalistów konkursu fotograficzne Comedy Wildlife Photography Awards 2019

Fotografia przyrodnicza może być także pełna humoru. Co roku dowodzą tego prace wyróżniane w konkursie fotograficzny Comedy Wildlife Photography Awards 2019, do którego można zgłaszać zdjęcia ukazujące naturę z przymrużeniem oka. Chociaż zdjęcia są żartobliwe, to wciąż zachowują bardzo wysoki poziom techniczny i artystyczny, a całej imprezie przyświeca szczytna idea.



Do tegorocznej edycji tego konkursu fotograficznego zostały zgłoszonych ponad 4000 prac nadesłanych przez fotografów pochodzących z 68 różnych krajów świata. Spośród tej imponującej puli wyróżniono 40 finałowych zdjęć. Fotografią roku zostało uznane zdjęcie zatytułowane "Łap życie za…" (Grab life by the…) wykonane przez Sarah Skinner. Obraz łączący w sobie czarny humor został zarejestrowany na równinach Botswany i przedstawia lwiątko bawiące się z dorosłym samce w bardzo niefortunny sposób.