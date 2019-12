Konkurs fotograficzny EPSON International Pano Awards gromadzi najlepsze panoramy

Prawie 5000 zdjeć zostało zgłoszonych do dziesiątej edycji konkursu fotograficznego EPSON International Pano Awards, który adresowany jest do fotografów specjalizujących się w realizacji panoram. Do zawodów napłynęły zgłoszenia reprezentantów 72 krajów, a główna nagroda trafiła do Mieeke Boynton, pochodzącej z Australii. Jej panorama krętych rzek przecinających krajobraz Islandii wykonana z powietrza zdobyła największe uznanie jury.



Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Autorka najlepszej fotografii inspiruje się twórczością Andre Ermolaev, a także Pieta Mondriana czy Wasyla Kandinskiego. Fotografka ta jest pierwszą kobietą, która zdobyła główną nagrodę w konkursie fotograficznym EPSON International Pano Awards. Udała się na Islandię specjalnie w celu dokumentowania pięknych rzek przepływających przez ten kraj. "Gdy potężne lodowce wędrują w dół zbocza górskiego, szlifują skałę pod nimi, a gdy roztopiona woda rozlewa się w dół w kierunku delt, zawieszone fragmenty skał wpływają na pojawianie się różnorodnych barw" tłumaczy autorka nagrodzonego zdjęcia. Dodaje, że "kolory zmieniają się w zależności od obecności różnorodnych pierwiastków i minerałów, a nieskończona różnorodność barw zapiera dech w piersiach". Konkurs EPSON International Pano Awards gromadzi także inne piękne fotografie panoramiczne. Część z nich powstała w niebywałych, naturalnych sceneriach, ale niektóre w zdumiewający sposób ukazują miejski krajobraz. Stanowią przy tym komentarz na temat kondycji współczesnego świata. W jury tego konkursu fotograficznego znaleźli się wiodący fotografowie panoramiczni i profesjonaliści związani z branżą. Craig Heckenber pełniący rolę dyrektora w Epson Australia stwierdził, że jest mile zaskoczony stale rosnącą liczbą zgłoszeń. Poniżej możesz zobaczyć wybrane, wyróżnione w tym konkursie fotografie panoramiczne. Konkurs fotograficzny EPSON International Pano Awards - zobacz najlepsze prace