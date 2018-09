EyeEm to portal zrzeszający zarówno fotografów, jak i agencje oraz wydawców, który umożliwia promowanie swojej twórczości, zarabianie na niej, wyszukiwanie interesujących artystów oraz rozwijanie własnego warsztatu. Cieszy się on ogromną popularnością, zrzeszając około 20 milionów użytkowników na całym świecie. Nic więc dziwnego, że organizowany przez EyeEm doroczny konkurs fotograficzny również zdobył bardzo duże zainteresowanie i jednocześnie pozwala zobaczyć zachwycające prace utalentowanych twórców.

Konkurs fotograficzny EyeEm Awards 2018

Do tegorocznej edycji napłynęło ponad 700 000 zgłoszeń od ponad 100 000 fotografów z ponad 150 krajów. Piętnastoosobowe jury wyłoniło po 10 finalistów w 9 kategoriach (moda, podróże, fotografia uliczna, poza domem, martwa natura, portret, architektura, ujęcia kreatywne i fotoreportaż), a także 10 osób, które powalczy o tytuł Photographer of the Year. Na zdobycie tego zaszczytu szansę ma m.in. obecnie mieszkająca i tworząca w Warszawie Kate Phellini.