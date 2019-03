Zdjęcie, za które fotograf wygrał niemal pół miliona złotych jest efektem ustawki

W ostatniej edycji prestiżowego konkursu fotograficznego Hamdan International Photography Award (HIPA) zwycięzcą okazał się Edwin Ong Wee Kee, który tym samym zainkasował główną nagrodę w postaci 120 000 USD (około 452 800 złotych). Wykonane przez niego w Wietnamie zdjęcie przedstawia matkę, niosącą dwoje dzieci. Portret robi ogromne wrażenie, jednakże stał się bohaterem skandalu, gdy okazało się, iż nie stanowi dokumentu lecz inscenizację.

Hasłem przewodnim tegorocznej edycji konkursu HIPA była "nadzieja". Laureaci zostali zaprezentowani światu 12 marca. Jak argumentowali jurorzy konkursu, zdjęcie autorstwa Edwina Ong Wee Kee ukazywało matkę jako osobę, która pomimo swoich ułomności była w stanie dać siłę i nadzieję swoim dzieciom. "To ważna fotografia, uchwycona w czasach, gdy panuje kryzys humanitarny" - uzupełniali uzasadnienie organizatorzy konkursu.

