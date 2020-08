Piękno ogrodów w konkursie fotograficznym International Garden Photographer of the Year 2020

Gdy uruchomi się wyobraźnię i zacznie patrzeć z podziwem oraz zaciekawieniem na wszystko to, co dzieje się dookoła, to inspirację do fantastycznych zdjęć znajdzie się wszędzie. Laureaci konkursu fotograficznego International Garden Photographer of the Year 2020 udowadniają to swoimi niebywałymi pracami, które powstały w ogrodach.



Konkurs fotograficzny International Garden Photographer of the Year 2020 powstał przy współpracy z Królewskimi Ogrodami Botanicznymi w Kew w Londynie. Całokształt plebiscytu obejmuje różnorodne edycje podzielone na kategorie, a właśnie mieliśmy szansę poznać laureatów edycji przeznaczonej dla makrofotografów. Ich zdjęcia pokazują piękno ukryte w miniaturowym świecie znajdującym się w ogrodach na całym globie. W tegorocznej edycji tytuł fotografa roku otrzymał Bruno Militelli z São Paulo w Brazylii, który nadesłał czarno-białą fotografię zatytułowaną Pętla natury. Zwinięta łodyga marakui stanowi naturalną adaptację, która pozwala roślinie pnąc się tak jak robi to winorośl. Geometrię i matematyczną precyzję tego obrazu podkreśla jego monochromatyczność. Usunięcie koloru podkreśla nie tylko formę, ale również wprowadza pewien stopień abstrakcji, tak iż nie od razu ma się pewność, że na zdjęciu znajduje się część rośliny. Pozostali fotografowie zdecydowali się pokazać mikro świat ogrodów przede wszystkim w kolorach. Poza sceneriami w konkursie tym można podziwiać także piękne zdjęcia mieszkańców ogrodów. Jest to świetny przykład tego, iż makrofotografia może być "fotografią krajobrazową" lub "przyrodniczą", tyle że ukrytym w zminiaturyzowanym świecie. Co więcej - jak dowodzą laureaci konkursu fotograficznego International Garden Photographer of the Year 2020 - taką fotografię można uprawiać w każdym ogrodzie. Konkurs fotograficzny International Garden Photographer of the Year 2020 - wyniki