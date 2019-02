Zobacz najpiękniejsze zdjęcia z ogrodów - wyniki konkursu fotograficznego International Garden Photographer of the Year

Już niebawem ogrody obudzą się do życia, zapełniając zielenią, śpiewem ptaków i brzęczeniem owadów. Jednakże dzięki zwycięzcom konkursu fotograficznego International Garden Photographer of the Year Competition 12 już teraz możesz zobaczyć pełnię piękna ogrodów.

Logowanie E-mail: Hasło: Zapamiętaj mnie

Główną nagrodę w konkursie zdobyła fotografka Jill Welham z North Yorkshire w Anglii. Jej praca została zgłoszona do kategorii abstrakcja i przedstawia kwiatostan oraz łodygę szczypiorku zarejestrowane przy pomocy procesu cyjanotypii. "Dwie substancje chemiczne - cytrynian amonu i żelazicyjanek potasu mieszane są ze sobą, tworząc fotoczuły roztwór, którym pokrywany jest papier akwarelowy i pozostawiony do wyschnięcia" - zdradza tajniki techniki Welham. "Proces ten należy przeprowadzać z dala od promieniowania UV, a po wyschnięciu papier musi być przechowywany w torbie nie przepuszczającej światła, do czasu aż nie zostanie użyty."