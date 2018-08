Konkurs fotograficzny International Photography Awards – jeśli chcesz wziąć w nim udział, musisz się pospieszyć

International Photography Awards to jeden z najważniejszych i najbardziej prestiżowych konkursów fotograficznych na świecie. Uczestników przyciągają nie tylko zaszczytne tytuły, ale również wysokie nagrody. Konkurs jest również ciekawy ze względu na swoje różnorodne, oryginalne kategorie, takie jak np. fotografia reklamowa, książka fotograficzna czy pogłębiona perspektywa, w której obowiązują również teksty towarzyszące obrazom. Właśnie trwa nabór do kolejnej edycji. Na zgłoszenia pozostało jednak niewiele czasu – termin mija 31 sierpnia.

Konkurs fotograficzny International Photography Awards

Konkurs fotograficzny International Photography Awards odbywa się co roku i jest adresowany zarówno do profesjonalistów, studentów, jak i amatorów. Do każdej edycji nadsyłane są prace wykonane przez fotografów z całego świata. Jurorzy poszukują nowych talentów, które będą kreować świat fotografii w najbliższej przyszłości.