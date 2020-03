Konkurs fotograficzny Mammal Photographer of the Year - interesujące zachowania ssaków

Stowarzyszenie The Mammal Society (Stowarzyszenie na rzecz ssaków) ogłosiło listę laureatów konkursu fotograficznego Mammal Photographer of the Year (Fotograf roku - ssaki), przyznając główną nagrodę fotografowi-amatorowi pochodzącemu ze wschodniego Londynu - Roger Cox uchwycił wizerunek miejskiego lisa stojącego na przedniej szybie jego samochodu i zaglądającego przez nią do wnętrza pojazdu.



The Mammal Society to organizacja charytatywna z siedzibą w Wielkiej Brytanii, zajmująca się działaniami na rzecz ochrony ssaków. W 2018 roku rozpoczęła organizację cyklicznego konkursu fotograficznego Mammal Photographer of the Year. Nie jest to jeszcze konkurs fotograficzny cieszący się przesadnym zainteresowaniem, gdyż do tej edycji napłynęło tylko 300 zgłoszeń, ale trzeba przyznać, że pomimo tego laureaci nadesłali ciekawe propozycje, a sama idea tej imprezy jest na tyle istotna, że warto trzymać kciuki za jej coraz większą popularność w przyszłych odsłonach.