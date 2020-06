Zobacz najpiękniejsze zdjęcia Drogi Mlecznej

Konkurs fotograficzny Milky Way Photographer of the Year ma bardzo konkretną, acz jednocześnie niezwykle romantyczną tematykę - Drogę Mleczną. Jest to konkurs adresowany do astrofotografów i fotografów krajobrazowych, którzy w swoich pracach zawarli piękno naszej galaktyki.



Konkurs fotograficzny Milky Way Photographer of the Year został zorganizowany przez blog fotograficzny Capture the Atlas. Stanowi on coroczną kompilację 25 najpiękniejszych zdjęć Drogi Mlecznej, a także nocnego nieba. W odróżnieniu od pozostałych konkursów fotograficznych organizatorzy nie wyróżniają zwycięzców czy laureatów drugich miejsc.