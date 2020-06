Konkurs fotografów NASA wyłonił najlepsze zdjęcia ukazujące prace kultowej agencji

Oficjalni fotografowie NASA mają niezwykle pasjonującą i ekscytującą pracę, ale raczej trudno im liczyć na wielką sławę. Wszystko za sprawą tego, iż pracują dla agencji rządowej, która udostępnia zrealizowane dla niej zdjęcia w domenie publicznej i są one podpisywane „Photo by NASA”. Aby im to wynagrodzić NASA co roku organizuje wewnętrzny konkurs fotograficzny, który ma nagrodzić wysiłki ich pracowników i zrekompensować dzielenie się na codzień swoimi zasługami.



Konkurs fotograficzny dla oficjalnych fotografów NASA narodził się w 2018 roku z inicjatywy Maura White’a. Ma on stanowi połączenie "przyjaznej konkurencji i uznania za to, co jest tak istotne dla promowania i powodzenia misji realizowanych przez NASA". W konkursie biorą udział wszyscy fotografowie NASA (jest ich około 70), aby zobaczyć, kto wykonał w danym roku najbardziej interesujące zdjęcie. Zgłoszone prace oceniane są przez ekspertów, takich jak np. astronauta Don Petit i edytorka magazynu Air&Space Smithsonian Caroline Sheen.