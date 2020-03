Konkurs fotograficzny Night Mode Photo Contest pokazuje możliwości współczesnych smartfonów

Apple ogłosiło oficjalną listę zwycięzców konkursu fotograficznego Night Mode Photo Contest - W tej imprezie udział wzięło wiele „tysięcy” zgłoszeń (organizatorzy nie ujawniają dokładnej liczby), a jury było zmuszone wybrać zaledwie sześć prac. Warunkiem było wykonanie zdjęć za pośrednictwem trybu nocnego dostępnego w smartfonach iPhone 11, 11 Pro i 11 Pro Max.



Nagrodą w tym konkursie jest przede wszystkim rozgłos, jaki przyniesie to wyróżnienie. Otóż zdjęcia będą wykorzystywane w kampaniach na całym świecie, w tym także oficjalnych kanałach w mediach społecznościowych Apple. Co więcej mają pojawić się także na billboardach i plakatach. Jednocześnie regulamin tego konkursu fotograficznego przewiduje także uiszczanie opłat licencyjnych za wykorzystanie tych fotografii przez Apple na rzecz wyróżnionych uczestników.

