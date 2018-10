Konkurs fotograficzny Nikon Small World Contest 2018 odkrywa świat niedostępny dla ludzkiej percepcji

Już od 44 lat Nikon organizuje konkurs fotograficzny, w którym prezentuje piękno świata w skali mikro. Dzięki rozwojowi technologii granice poznania i możliwości zbliżenia się do najmniejszych obiektów są sukcesywnie przesuwane. Daje to ogromne możliwości zarówno amatorom jak i profesjonalistom na całym świecie, którzy urzekają swoimi obrazami.

Do edycji organizowanej w 2018 roku napłynęły zgłoszenia od 2500 naukowców i artystów pochodzących z 89 krajów. Jury, biorące pod uwagę treść zdjęcia, sprawność techniczną autora i oddziaływanie obrazu na widza zdecydowało, że zdobywcą głównej nagrody został Yousef Al Habshi ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Sfotografował on oko złożone chrząszcza z rodziny ryjkowców, stosując przy tym 20-krotne powiększenie. Owad ten zamieszkuje Filipiny i mierzy mniej niż 11 mm. Wokół oka mienią się łuski przypominające cekiny. Jak przyznaje sam autor najtrudniejsze było uchwycenie czarnego ciała owada na czarnym tle tak, aby oddać szczegóły wszystkich elementów obrazu. Finalna fotografia stanowi połączenie 128 ekspozycji.

