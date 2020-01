Konkurs fotograficzny Ocean Art Underwater Photography Competition - odkrywanie piękna podwodnego świata

Portal The Underwater Guide zaprezentował zwycięzców 8 edycji corocznego konkursu fotograficznego Ocean Art Underwater Photography Competition 2019 - Prace zachwycają kunsztem, umiejętnością uchwycenia niezwykłych momentów i ukazania ich w niezwykle atrakcyjny i zapadający w pamięć sposób, jednakże niestety też w dużej mierze niepokoją, gdy pokazują negatywny wpływ człowieka na środowisko.



Wśród zwycięskich zdjęć znalazło się także wiele innych zdumiewających kadrów. Laureaci zabierają widzów w zdumiewająca podróż do podwodnego świata, gdzie zobaczyć można niezwykle koniki morskie, ślimak, które wyglądają jakby pochodziły z innej planety czy niepokojące obrazy negatywnego wpływu cywilizacji ludzkiej na podmorski świat.

