Zachwycający świat na najlepszych zdjęciach panoramicznych

Konkurs International Pano Awards organizowany pod patronatem firmy Epson, to największe wydarzenie na rynku fotograficznym poświęcone fotografii panoramicznej, i właśnie poznaliśmy zwycięzców dziewiątej edycji. Na ten konkurs fotograficzny zgłoszono niemal 5000 panoramicznych fotografii, wykonanych przez 1251 fotografów z 74 krajów, co niewątpliwie przyczyniło się do ostrej konkurencji i trudnych decyzji jury. Laureaci otrzymali ponad 50 tysięcy dolarów w gotówce i nagrodach.



