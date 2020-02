Każdy poród jest inny - zobacz silne emocje na zdjęciach wyróżnionych w konkursie fotograficznym

Każdy poród to przeżycie, które jest jedyne w swoim rodzaju - Aby utrwalić te jednocześnie pełne wyzwań i radości chwile, fotografowie odgrywają role zarówno dokumentalistów, jak i artystów, przedstawiając poród w autentyczny, a jednocześnie estetyczny i pełen szacunku sposób. Organizacja International Association of Professional Birth Photographers (Międzynarodowe Stowarzyszenie Profesjonalnych Fotografów Narodzin - IAPBP) przeprowadziła konkurs fotograficzny o tematyce związanej z porodami. Teraz możemy poznać jego wyniki.



Konkurs fotograficzny organizowany przez tę organizację jest otwarty dla ponad 1100 członków społeczności IAPBP zrzeszającej fotografów online. Wśród nich znajdują się reprezentaci 51 krajów z całego świata. Konkurs przewiduje wyróżnienie zwycięzcy całych zawodów, a także w poszczególnych kategoriach, wśród których można znaleźć także nagrodę publiczności.

W edycji przeprowadzonej w 2020 roku zwyciężyła Jessica Vink, która wykonała poruszający portret matki z noworodkiem zatytułowany "Moment ciszy" (oryg. A Moment of Silence). Zdjęcie to pokazuje moment wytchnienia, którego doświadcza mama i nowonarodzone dziecko po porodzie. Chociaż w otoczeniu widać chaos wynikający z dynamizmu każdego porodu, to całość świetnie kontrastuje i tworzy ramę dla spokoju oraz piękna kobiety z dzieckiem.

Nagrodzone w tym konkursie fotograficznym zdjęcia ukazują poród na wiele różnych sposobów. Na zdjęciach można zobaczyć różne oblicza tego wydarzenia, zawierające w sobie ból, łzy, ale także radość. Ciekawe relacje ujawniają się także na obrazach, w których uczestniczy starsze rodzeństwo noworodków. Poniżej możesz zobaczyć wybrane zdjęcia laureatów konkursu.

Konkurs fotograficzny International Association of Professional Birth Photographers - zobacz wyróżnione prace