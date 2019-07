Konkurs fotograficzny Red Bull Illume 2019: ostatni tydzień na zgłoszenie zdjęć

Tylko tydzień pozostał na zgłoszenie zdjęć w prestiżowym konkursie fotografii sportowej i przygodowej Red Bull Illume. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 100 tys. euro, a wielka gala finałowa odbędzie się w listopadzie w Lumen Museum we włoskim Tyrolu.

Aplikacje do tegorocznej edycji Red Bull Illume wystartowały 1-go maja i potrwają do 31-go lipca. Aby zgłosić się do konkursu wystarczy zarejestrować się na stronie www.redbullillume.com i przesłać wybrane przez siebie fotografie, przyporządkowując je do wybranych kategorii. Do każdej z kategorii można zgłosić maksymalnie 10 zdjęć, a każdą konkursową fotografię zaklasyfikować maksymalnie do dwóch kategorii.

Zgłoszone prace oceniać będzie 50-ciu jurorów z całego świata, którzy wspólnie wskażą najlepsze zdjęcia. Finalnie wybranych zostanie 55-ciu finalistów, wśród których znajdzie się 11-cie zwycięskich zdjęć, po jednym z każdej kategorii oraz jeden główny zwycięzca.

Wyłonieni finaliści zaproszeni zostaną na ceremonię wręczenia nagród, która odbędzie się w dniach 18-20 listopada tego roku w Lumen Museum – muzeum górskiej fotografii położonym na szczycie Kronplatz na wysokości 2275 metrów nad poziomem morza. To wyjątkowe święto fotografii w otoczeniu zapierających dech w piersiach krajobrazów da również możliwość wymiany doświadczeń z najlepszymi fotografami na świecie.

- Wspaniałą cechą Red Bull Illume jest to, że kwalifikuje Cię jako profesjonalistę. Dzięki temu inni tak Cię postrzegają i chętniej nawiązują z Tobą współpracę – mówi Jody MacDonald, jedna z finalistek z 2016 roku.

Zwycięzcy każdej kategorii oraz główny wygrany nagrodzeni zostaną sprzętem i akcesoriami fotograficznymi o łącznej wartości ponad 100 000 euro. Nagrody dla zwycięzców poszczególnych kategorii to aparat Sony Alpha A7 III, specjalna karta pamięci wraz z czytnikiem oraz przenośny dysk SSD marki SanDisk, oprogramowanie od firmy Skylum, w którego skład wchodzi program Luminar III.

Dodatkowo Red Bull Photography przyzna zwycięzcy kategorii "Emerging by Red Bull Photography‟ miejsca na warsztatach fotograficznych "Red Bull Rising" dla wyjątkowo utalentowanych fotografów wraz ze sfinansowaniem przejazdu i zakwaterowania. Zwycięzcy otrzymają także pakiet odzieży i akcesoriów fotograficznych firmy COOPH. Główny laureat nagrodzony zostanie również aparatem Sony Alpha A9.

Red Bull Illume 2019 zwieńczone zostanie światowym tournée, podczas którego, na specjalnej serii wystaw, zaprezentowane zostaną wszystkie finałowe fotografie.

Red Bull Illume jest jednym z największych i najbardziej prestiżowych konkursów fotografii sportowej i przygodowej. Jego celem jest zaprezentowanie najbardziej kreatywnych i zapierających dech w piersiach fotografii z całego świata promujących szeroki wachlarz dyscyplin sportowych. Do tej pory odbyły się cztery edycje konkursu w: 2007, 2010, 2013 i 2016 roku. Podczas poprzedniej edycji zgłoszono ponad 34 tysiące zdjęć z całego świata.

Kategorie konkursu fotograficznego Red Bull Illume 2019

Przyjmowanie zgłoszeń od 1 maja do 31 lipca:

Creative by Skylum

Emerging

Energy

Innovation by Sony

Lifestyle

Masterpiece

Moving Images

Playground

Raw

Wings

