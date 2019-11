Poczuj dreszcz emocji dzięki zwycięzcom konkursu fotograficznego Red Bull Illume 2019

Konkurs fotograficzny Red Bull Illume jest adresowany do autorów zajmujących się fotografią sportową (w szczególności sportami ekstremalnymi). W edycji na rok 2019 zwycięzcą został francuski fotograf Ben Thouard, który wykonał zdumiewające zdjęcie podczas surfowania. Zajrzyj do galerii, aby obejrzeć więcej zapierających dech w piersi kadrów.



Tegoroczna edycja konkursu fotograficznego Red Bull Illume 2019 była rekordowa pod względem liczby zgłoszeń - napłynęło do nie 59 551 zdjęć. W skład jury włączonych było 50 redaktorów, ekspertów sportowych i edytorów. Wśród nagrodzonych prac znajduje się wiele zapadających w pamięć ujęć. Należą do nich m.in. fotografia kolarza zjeżdżającego w dół zbocza w trakcie zaćmienia słońca czy niesamowite ujęcia z perspektywy lotu ptaka. Poniżej możesz zobaczyć wybrane, nagrodzone prace.

"Ostatnie kilka lat życia poświęciłem na fotografowanie pod wodą, szukanie nowych, niestandardowych ujęć i nowego sposobu pokazywania surfingu" - zdradził zwycięzca konkursu. Fotografia roku została wykonana na wodach Tahiti. Sportowiec widoczny na zdjęciu to Ale Buchan, który ucieka przed zbliżającą się falą. Fotograf znajdował się pod tą sceną, tak iż mógł uzyskać niesamowity punkt widzenia i zbudować ten dynamiczny oraz zapadający w pamięć obraz.

