Zwycięzcy konkursu fotograficznego Science Photographer of the Year pokazują zmieniający się klimat

Royal Photographic Society ogłosiło zwycięzców konkursu fotograficznego Science Photographer of the Year 2020. Najczęściej pojawiającym się na zdjęciach tematem w tegorocznej edycji konkursu była zmiana klimatu. Celem zawodów było wyłonienie fotografii, które pokazują wpływ nauki na codzienne życie ludzi, a także ilustrują i rejestrują globalne problemy oraz wydarzenia naukowe.



Konkurs fotograficzny Science Photographer of the Year 2020 - poznaj wyniki

Do konkursu fotograficznego Science Photographer of the Year 2020 napłynęło ponad 1000 zgłoszeń wysyłanych zarówno przez amatorów, jak i profesjonalistów. "Tegoroczne zdjęcie dokumentują przede wszystkim naszą kruchą planetę, ludzki koszt globalnego ocieplenia i działania podejmowane przez ludzi na całym świecie, aby przeciwdziałać tym zmianom" zauważają jurorzy tego konkursu. Zwycięskie zdjęcia ujawniają niesamowite techniki obrazowania i pochodzą z obserwacji mikroskopowych, badań medycznych, skamieniałości czy kryształów.