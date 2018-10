Niesamowity podwodny świat w konkursie fotograficznym Scuba​ ​Diving​ ​Magazine’s​ Underwater ​Photo​ Contest 2018

Właśnie poznaliśmy zwycięzców konkursu Scuba​ ​Diving​ ​Magazine’s​ Underwater ​Photo​ Contest 2018, który jest organizowany od 14 lat i w tym roku zgromadził ponad 2100 zgłoszeń z całego świata. Laureaci konkursu zostali wyróżnieni w ramach czterech kategorii – szeroki kąt, fotografia konceptualna, aparat kompaktowy i makro. Zwycięzcą całego konkursu został Rodney Bursiel, który stworzył piękne, romantyczne zdjęcie ogromnego wieloryba, które ukazuje go jako mistyczną istotę. Rodney Bursiel otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości 1000 USD i wycieczkę z firmą Agressor, która specjalizuje się w organizowaniu ekstremalnych wyjazdów.

W kategorii aparat kompaktowy za najlepsze zostało uznane zdjęcie autorstwa Jamiego Halla przedstawiające murenę czającą się na swoją ofiarę w ciemnej lagunie. Pierwsza nagroda w kategorii fotografia konceptualna trafiła do Conora Culvera, który stworzył "dom" dla ośmiornicy z gatunku Amphioctopus marginatus, natomiast Cai Songa został laureatem w kategorii makro, uwieczniając ośmiornicę z rodzaju Tremoctopus. Alex Dawson otrzymał pierwszą nagrodę w kategorii szeroki kąt za zdjęcie prezentujące zanurzony czołg przeciwlotniczy M42 Duster, który zatonął w 1999 roku w pobliżu wybrzeża Jordanii.

Warto wiedzieć, że można już zgłaszać się do kolejnej edycji tego konkursu fotograficznego. Nabór zgłoszeń rozpocznie się 1 listopada 2018 roku i potrwa do 31 maja 2019 roku. Jest on adresowany zarówno do amatorów, jak i profesjonalistów. Więcej informacji znajdziesz na oficjalnej stronie organizatorów.

Konkurs fotograficzny Scuba​ ​Diving​ ​Magazine’s​ Underwater ​Photo​ Contest 2018 – nagrodzone prace

Grand Prize

Rodney Bursiel

Sprzęt: Nikon D800, obiektyw 16 mm f/2.8, obudowa typu Ikelite

Parametry ekspozycji: f/7.1, 1/200 s, ISO 400

Kulisy powstania zdjęcia: "Po spędzeniu całego dnia na poszukiwaniu wielorybów, nasza załoga została nagrodzona magicznym spotkaniem z matką i jej cielakiem. Gdy samica była na głębokości 10 metrów, ciekawskie młode wynurzyło się, aby złapać oddech i zbadać każdego z nas. Na tym zdjęciu odwróciłem perspektywę tak, aby wieloryb zdawał się unosić nad powierzchnią wody. Opowiadanie historii nie musi zawsze oznaczać opisywania tego, co widzieliśmy w rzeczywistości. Mam w związku z tym nadzieję, że moim zdjęciem uda mi się podzielić z odbiorcami mistycznymi doświadczeniami, wynikającymi z nurkowania." / fot. Rodney Bursiel / Tonga

Kategoria: aparat kompaktowy

Pierwsze miejsce

Jamie Hall

Sprzęt: Canon PowerShot G16, obudowa Fantasea

Parametry ekspozycji: f/2.8, 1/160 s, ISO 100

Kulisy powstania zdjęcia: "W miejscu popularnym wśród nurków nazwanym South Lagoon, dostrzegłem formację skalną i koralową zlokalizowaną w piaszczystym terenie. Kiedy zajrzałem do dziury znajdującej się w środku, zobaczyłem jednego z największych i najbardziej ciekawskich przedstawicieli muren z jakimi miałem do czynienia - Gymnothorax javanicus. Poruszające się z bardzo dużą ostrożnością zwierzę (podobnie zresztą do mnie), wpatrywało się wprost w mój obiektyw, nie zrywając kontaktu wzrokowego ani na moment. Nie chciałem stresować ryby, stąd zbliżałem się do niej powoli i stopniowo. Wykonałem kilka naświetleń w momencie, gdy murena wciąż przyglądała się badawczo mojemu aparatowi." / Fot. Jamie Hall / Wyspa Tiran na Morzu Czerwonym