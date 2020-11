Zwycięskie fotografie Siena International Photography Awards 2020

Francuski fotograf Greg Lecoeur może dodać do swojej długiej listy nagród kolejny tytuł - Tym razem został zdobywcą tytułu fotografa roku w konkursie Siena International Photography Awards 2020, a jego niesamowite zdjęcie przedstawiające foki rakojady bawiące się wokół góry lodowej na Antarktydzie wygrało z dziesiątkami tysięcy innych zgłoszonych zdjęć. To tylko jeden z wielu niebywałych kadrów, które zostały wyróżnione w tych corocznych zawodach.



Fotoreporter z RPA Brent Stirton opowiada w swoich pracach o zagrożeniu, w jakim pozostaje natura i dzika przyroda. Jego praca również została doceniona przez jury Siena International Photography Awards 2020, które wyróżniło serię opowiadającą o losach nielegalnie sprzedanych ssaków.

Konkurs fotograficzny Siena International Photography Awards to coś więcej niż tylko zdęcia natury i dzikiej przyrody. W 10 kategoriach tworzących te zawody wyróżniono także fotografie sportowe, newsowe, architektury czy street photo. Przegląd laureatów pokazuje, że nawet w tym trudnym dla wszystkich roku nie brakuje fotografom kreatywności. Co ciekawe tegoroczna edycja zgromadził rekordową liczbę uczestników. Do konkursu napłynęło prawie 48 000 zdjęć od autorów pochodzących ze 156 krajów.

Poza poznaniem wyników tegorocznej edycji warto także zwrócić uwagę, że rozpoczął się już nabór do kolejnej odsłony Siena International Photography Awards. Na zgłaszanie prac fotografowie mają czas do 10 stycznia 2021 roku.

Zobacz zdjęcia nagrodzone w konkursie fotograficznym Siena International Photography Awards 2020