Konkurs fotograficzny SkyPixel Aerial Photo&Video - świetna podniebne zdjęcia

Portal SkyPixel co roku organizuje konkurs dla fotografów wykonujących swoje zdjęcia z powietrza - Impreza odbywa się przy współpracy z dużymi markami, takimi jak DJI, Nikon, SanDisk czy WD. Zdobywcą pierwszej nagrody został tym razem Tony Wang, który uchwycił niebywale malowniczy krajobraz wulkanów w indonezyjskim Bromo Tengger Semeru National Park na Jawie Wschodniej.



"Jestem naprawdę wdzięczny za to, że znalazłem się w zwycięskiej ekipie" - przyznał Andy Leclerc, zdobywca jednej z nagród głównych. Z kolei juror Chris McLennan pochwalił zdecydowanie głównego zwycięzce Tony’ego Wanga, podkreślając znakomitą kompozycje i postprodukcje jego obrazu.

Nabór zgłoszeń do konkursu fotograficznego organizowanego przez SkyPixel rozpoczął się 3 grudnia zeszłego roku i trwał do 3 lutego. W zawodach wyróżniono aż 56 uczestników - wyróżnienia obejmowały osoby w poszczególnych kategoriach i finalistów całego konkursu. W sumie obdarowano ich nagrodami o łącznej wartości ponad 117 000 USD (czyli niemal pół miliona złotych). Od uruchomienia w 2014 roku portal SkyPixel zebrał ponad 18 milionów użytkowników ze 140 krajów. Znajdują się tam przede wszystkim zdjęcia powietrzne.

